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08.12.2019 - 09:53
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Türkiye'den Yunanistan Başbakanına "hayalperest ideolojiler" tepkisi
07.12.2019 - 18:26
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07.12.2019 - 16:43
Kılıçdaroğlu'nun dayısı Hasan Ali Gündüz son yolculuğuna uğurlandı
07.12.2019 - 16:38
CHP'de Kurultay Genelgesi yayımlandı
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Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti'nden TRT'ye 4 dalda ödül
Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti "2019 Yılının Başarılı Habercileri" ödüllerinde TRT, 4 ödül kazandı. 34'üncüsü gerçekleştirilen etkinlikte TRT Spor kanalı, "Özel Ödül"ün sahibi oldu.
08 Aralık 2019 Pazar 09:33 -
Son Güncelleme 08 Aralık 2019 Pazar 09:41
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