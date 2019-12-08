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Çok Bulutlu
Türkiye

Uludağ'da kaybolan dağcılara ait ilk ize ulaşıldı

Bursa Uludağ'da kayıp dağcıları arama çalışmalarında, bir adet kırmızı mont bulundu.

08 Aralık 2019 Pazar 09:23 - Son Güncelleme 08 Aralık 2019 Pazar 09:23

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