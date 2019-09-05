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Spor

Gözler Burak Yılmaz'da

Beşiktaş’ta forvete takviye yapılmamasının ardından gözler Burak Yılmaz’a çevrildi. Sakatlığı bulunan tecrübeli oyuncunun sahalara dönmesi için yoğun bir tedavi programı uygulanıyor.

05 Eylül 2019 Perşembe 13:52 - Son Güncelleme 05 Eylül 2019 Perşembe 13:53

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