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Spor

Cengiz Ünder TRT Spor'a konuştu

Milli takımımızın genç yıldızı Cengiz Ünder, Andorra maçı öncesi TRT SPOR’un sorularını yanıtladı. Roma’da forma giyen futbolcu milli maçları İstanbul’da oynamanın daha büyük avantaj olduğunu söyledi.

04 Eylül 2019 Çarşamba 13:53 - Son Güncelleme 04 Eylül 2019 Çarşamba 13:55

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