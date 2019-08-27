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27.08.2019 - 15:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan - Putin görüşmesi başladı
27.08.2019 - 15:20
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27.08.2019 - 12:09
CHP'den Sivas Kongresi'nin 100. yılına özel PM toplantısı
27.08.2019 - 09:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'da
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Adil Rami Fenerbahçe'de
Fenerbahçe, Fransız savunma oyuncusu ile 1+1 yıllık anlaşma sağlandığını duyurdu.
27 Ağustos 2019 Salı 16:13 -
Son Güncelleme 27 Ağustos 2019 Salı 16:14
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