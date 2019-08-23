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Spor

Derya Can'dan Salda Gölü'nde yeni dünya rekoru

Milli sporcu Derya Can, Salda Gölü'nde 2 dakika 18 saniyede 70 metreye dalarak, kendisine ait serbest dalış dünya rekorunu geliştirdi.

23 Ağustos 2019 Cuma 14:51 - Son Güncelleme 23 Ağustos 2019 Cuma 14:52

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