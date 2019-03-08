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Gökyüzüne imzalarını atan kadınlar TRT Haber'de

Yerli savunma sanayinin kadın kahramanları yaptıkları ile gökyüzüne imzalarını atıyorlar. TUSAŞ, kadın çalışanlara 8 Mart'a özel hazırlanan bir video ile teşekkür etti.

08 Mart 2019 Cuma 12:22 - Son Güncelleme 08 Mart 2019 Cuma 12:22

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