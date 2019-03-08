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Türkiye

Otobüsün takla atmasını önleyen şoför şarampole yuvarlandı

Antalya'da halk otobüsü, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda bariyerlere çarptı. Bariyerlere çarpma anında sürücü açılan kapıdan şarampole düştü. Kazada 4 yolcu yaralandı.

08 Mart 2019 Cuma 10:31 - Son Güncelleme 08 Mart 2019 Cuma 10:31

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