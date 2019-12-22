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Türkiye

Gaz kolu kilitlenen motosiklet, ortalığı birbirine kattı

İstanbul'da gaz kolu kilitlenen motosikletin sürücüsünün yaşadığı ilginç anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

22 Aralık 2019 Pazar 14:37 - Son Güncelleme 22 Aralık 2019 Pazar 14:38

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