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Türkiye

Binanın çatısı uçtu, baba ve çocuğu son anda kurtuldu

Beyoğlu’nda lodosun etkisiyle bir binanın çatısının uçması sonucu, park halindeki 3 araçta hasar oluştu. O sırada yoldan geçen baba ve çocuğu çatının altında kalmaktan son anda kurtuldu.

22 Aralık 2019 Pazar 13:25 - Son Güncelleme 22 Aralık 2019 Pazar 13:28

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