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Türkiye

Galatasaray Üniversitesi'nin restorasyonu tamamlandı

2013'te çıkan yangınla kullanılamaz hale gelen Galatasaray Üniversitesi'nin restorasyonu tamamlandı.

24 Mayıs 2019 Cuma 14:23 - Son Güncelleme 24 Mayıs 2019 Cuma 14:23

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