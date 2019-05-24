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Türkiye

Sürücülerin trafikte makas yarışı kamerada

İstanbul’da E-5 ve TEM otoyolunda seyir halinde olan bir sürücü, araçların arasından makas atarak ilerledi. Bazı sürücülerin de eşlik ettiği makas atma yarışı ise kameraya yansıdı.

24 Mayıs 2019 Cuma 14:11 - Son Güncelleme 24 Mayıs 2019 Cuma 14:11

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