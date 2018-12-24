TRT Haber

24
Aralık 2018
Pazartesi
Dünya

Fransa'daki gösterilerde şiddetin dozu artıyor

Fransa'da sarı yeleklilerin protestosu 6. haftasında sürdü. Ünlü Chams Elysees Meydanı'nda göstericiler polisle çatıştı.

24.12.2018 - 11:06

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