TRT Haber

24
Aralık 2018
Pazartesi
Dünya

Endonezya'da dalgalar konser alanını vurdu

Endonezya'da yüzlerce insanın izlediği konseri vuran dalgalar saniyeler içinde sahneyi yuttu. İnsanların yaşadığı panik saniye saniye görüntülendi.

24.12.2018 - 11:06

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