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Dünya

Fırlayan sürücü minibüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu

Kolombiya'da mahallede rampa çıkarken arıza yaparak geriye kaçan minibüs, duvarlara çarparak hızla aşağıya indi. Kaza sırasında fırlayan sürücü, aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu.

02 Temmuz 2019 Salı 11:19 - Son Güncelleme 02 Temmuz 2019 Salı 11:20

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