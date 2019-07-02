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Dünya

Geyiğe çarpan motosiklet sürücüsü havaya savruldu

ABD'de meydana gelen kaza, motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı.

02 Temmuz 2019 Salı 10:11 - Son Güncelleme 02 Temmuz 2019 Salı 10:12

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