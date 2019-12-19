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Dünya

Finlandiya'da Kuzey Işıkları'nın görsel şöleni

Kuzey Işıkları, Finlandiya'nın kuzeyindeki Laponya bölgesine gelen turistlere görsel bir şölen yarattı.

19 Aralık 2019 Perşembe 14:37 - Son Güncelleme 19 Aralık 2019 Perşembe 14:37

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