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Dünya

Avustralya’da yangınlar nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi

Avustralya'nın uzun süredir yangınlarla boğuşan eyaleti Yeni Güney Galler’de 2'nci kez olağanüstü hal ilan edildi.

19 Aralık 2019 Perşembe 10:46 - Son Güncelleme 19 Aralık 2019 Perşembe 10:47

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