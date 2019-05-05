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Fani kasırgası Bangladeş'i de vurdu
Hindistan’ı etkisi altına aldıktan sonra Bangladeş’i vuran Fani kasırgası, 12 kişinin ölümüne yol açtı.
05 Mayıs 2019 Pazar 13:45 -
Son Güncelleme 05 Mayıs 2019 Pazar 13:45
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