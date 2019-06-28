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Dünya

Europol: Terör örgütü PKK'nın şiddet eylemlerinde artış var

Avrupa Polis Teşkilatı Europol, terör raporunu açıkladı. Buna göre aşırı sol ile iş birliğinde olan terör örgütü PKK'nın şiddet eylemlerinde artış var.

28 Haziran 2019 Cuma 14:00 - Son Güncelleme 28 Haziran 2019 Cuma 14:01

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