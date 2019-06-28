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Dünya

İtalya'daki Morandi Köprüsü kontrollü olarak yıkıldı

İtalya'nın Cenova şehrinde bulunan ve geçtiğimiz yıl kısmen çökerek 43 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Morandi Köprüsü kontrollü bir şekilde yıkıldı.

28 Haziran 2019 Cuma 12:21 - Son Güncelleme 28 Haziran 2019 Cuma 12:21

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