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Kültür Sanat

Eski müftülük binasından kütüphaneye

Erzurum'un Oltu ilçesinde eski müftülük binası çocuklar için kütüphaneye dönüştürüldü. Kütüphanede oyun, dinlenme, robotik ve beceri geliştirme odaları var.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 18:44 - Son Güncelleme 17 Temmuz 2019 Çarşamba 18:45

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