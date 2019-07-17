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Kültür Sanat

Türkiye'nin ilk müze hastanesi Bodrum'da

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, hastane ek binası için kazılan temelden tarih çıktı. Roma dönemine ait eserlerin bulunduğu alan, koruma altına alınarak açık müzeye dönüştürüldü.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 17:35 - Son Güncelleme 17 Temmuz 2019 Çarşamba 17:37

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