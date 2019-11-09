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Türkiye

Esila'nın çağrısına Çaykur Rizespor'dan destek

Çaykur Rizespor Kulübü Yönetim Kurulu ve taraftarları, organ bağışında bulundu. Kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören Çaykur Rizespor taraftarı Esila Tüfekçi'nin ailesi de kampanyaya katıldı.

09 Kasım 2019 Cumartesi 23:16 - Son Güncelleme 09 Kasım 2019 Cumartesi 23:20

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