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Türkiye

Emekli TRT Muhabiri Tahir Yücel son yolculuğuna uğurlandı

Bir süredir İstanbul'da tedavi gören emekli TRT Muhabiri Tahir Yücel, 74 yaşında yaşamını yitirdi. 3 çocuk babası Yücel'i, son yolculuğuna sevenleri ve dostları uğurladı.

09 Kasım 2019 Cumartesi 23:12 - Son Güncelleme 09 Kasım 2019 Cumartesi 23:44

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