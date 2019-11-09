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Türkiye

Atlı polislerden 10 Kasım'a özel anma videosu

Ankara Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü Atlı Birlik Amirliği, Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 81'inci yılına özel video hazırladı.

09 Kasım 2019 Cumartesi 20:23 - Son Güncelleme 09 Kasım 2019 Cumartesi 20:24

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