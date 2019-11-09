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Türkiye

Karabük'te "drift" yapan sürücüye 10 bin lira ceza

Karabük'te sosyal medyada paylaşılan görüntülerde otomobiliyle "drift" yaptığı tespit edilen sürücüye 10 bin 20 lira ceza kesildi.

09 Kasım 2019 Cumartesi 17:26 - Son Güncelleme 09 Kasım 2019 Cumartesi 17:28

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