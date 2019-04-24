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Kuvvetli Sağanak Yağışlı
Türkiye

Eşekle pazara giren çocuklar ortalığı karıştırdı

Manisa’da eşeklerle pazara giren 2 çocuk, 2 kişinin düşmesine sebep oldu. Çocuklardan biri eşeği bırakıp kaçtı. Yaşanan trajikomik anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

24 Nisan 2019 Çarşamba 16:21 - Son Güncelleme 24 Nisan 2019 Çarşamba 16:21

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