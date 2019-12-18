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Dünya

Esed rejiminden İdlib'e hava saldırısı: 2 ölü

Esed rejiminin İdlib'de aralarında bir pazar yerinin de bulunduğu çok sayıda noktaya düzenlediği hava saldırılarında 2 sivil yaşamını yitirdi.

18 Aralık 2019 Çarşamba 21:29 - Son Güncelleme 18 Aralık 2019 Çarşamba 21:30

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