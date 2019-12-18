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Dünya

Çin'de çocuk seyir halindeki okul servisinden düştü

Çin'de bir çocuk, seyir halindeki okul servisinden yola düştü. O anlar, başka bir aracın yol kamerası tarafından kaydedildi.

18 Aralık 2019 Çarşamba 19:46 - Son Güncelleme 18 Aralık 2019 Çarşamba 23:00

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