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Esed rejimi ve Rusya'nın İdlib'e saldırıları sürüyor: 3 ölü

Beşşar Esed rejimi ve destekçisi Rusya'nın İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki sivil yerleşimlere düzenlediği saldırılarda 3 sivil daha hayatını kaybetti, en az 20 sivil yaralandı.

19 Aralık 2019 Perşembe 15:47 - Son Güncelleme 19 Aralık 2019 Perşembe 15:54

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