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Türkiye

Eminönü'nde otomobil denize uçtu

Eminönü'nde arabalı vapura gitmek üzere olan bir otomobil denize uçtu. Otomobildeki 1 çocuk 2 kişi kurtarıldı.

07 Mart 2019 Perşembe 22:28 - Son Güncelleme 07 Mart 2019 Perşembe 22:28

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