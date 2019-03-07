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Türkiye

Başkentin suyu 24 saat denetim altında

ASKİ ekipleri, içme suyu şebekesinde gece gündüz hassas ölçümler yapıyor ve tespit edilen su kaçaklarına anında müdahale ediliyor.

07 Mart 2019 Perşembe 16:22 - Son Güncelleme 07 Mart 2019 Perşembe 16:22

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