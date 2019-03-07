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Türkiye

Çamlıca Camii ibadete açıldı

İstanbul'da 2013 yılında yapımına başlanan Çamlıca Camii'nde ilk ezan Regaib Kandili dolayısıyla bu sabah okundu.

07 Mart 2019 Perşembe 09:26 - Son Güncelleme 07 Mart 2019 Perşembe 09:26

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