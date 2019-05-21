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21.05.2019 - 22:00
Türkiye'den Yunanistan'a 19 Mayıs tepkisi
21.05.2019 - 21:30
Emine Erdoğan: Başarımızı önce insan yaklaşımına borçluyuz
21.05.2019 - 20:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hepimiz 82 milyonluk Türkiye gemisinin yolcularıyız
21.05.2019 - 16:51
Adalet Bakanlığı 11 bin 78 personel istihdam edecek
21.05.2019 - 16:16
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan TRT'ye eleştiri
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Emine Erdoğan: Başarımızı önce insan yaklaşımına borçluyuz
Emine Erdoğan, 72. Dünya Sağlık Asamblesi'nde Türkiye'nin Evrensel Sağlık Kapsayıcılığı konusunda önemli başarı hikayelerine sahip olduğunu belirtti.
21 Mayıs 2019 Salı 21:38 -
Son Güncelleme 21 Mayıs 2019 Salı 21:38
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