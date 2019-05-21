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Gündem

Emine Erdoğan: Başarımızı önce insan yaklaşımına borçluyuz

Emine Erdoğan, 72. Dünya Sağlık Asamblesi'nde Türkiye'nin Evrensel Sağlık Kapsayıcılığı konusunda önemli başarı hikayelerine sahip olduğunu belirtti.

21 Mayıs 2019 Salı 21:38 - Son Güncelleme 21 Mayıs 2019 Salı 21:38

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