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Romanya Türk balıkçılara ateş açtı: 3 yaralı

Romanya ordusu, uluslararası kara sularında kalkan avına giden Ordulu balıkçıların teknesine ateş açtı, 3 balıkçı yaralandı.

21 Mayıs 2019 Salı 12:44 - Son Güncelleme 21 Mayıs 2019 Salı 12:44

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