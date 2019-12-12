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Yağmurlu
Türkiye

Elektronik sigara satışıyla 209 bin kişiyi dolandıran çete çökertildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, 13 sahte internet sitesi üzerinden elektronik sigara satışı yapan çeteyi çökertti.

12 Aralık 2019 Perşembe 10:41 - Son Güncelleme 12 Aralık 2019 Perşembe 10:42

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