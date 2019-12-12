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Yağmurlu
Türkiye

Sürücü hatalı park etti, vatandaşlar el birliğiyle aracı yerinden kaldırdı

İstanbul'da bir sürücünün yol kenarına park ettiği otomobil, otobüsün ilerlemesine engel oldu. Çevredeki ve otobüsteki vatandaşlar da otomobili el birliğiyle yerinden kaldırarak yoldan çekti.

12 Aralık 2019 Perşembe 10:21 - Son Güncelleme 12 Aralık 2019 Perşembe 10:22

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