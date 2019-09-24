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Dünya

Dünyanın en dinamik insansı robotu Atlas

ABD'li robot şirketi Boston Dynamics tarafından üretilen dünyanın en dinamik insansı robotu Atlas'ın yeni hünerlerini sergilediği bir video yayınlandı.

24 Eylül 2019 Salı 23:23 - Son Güncelleme 24 Eylül 2019 Salı 23:24

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