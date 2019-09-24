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Dünya

Haitili senatör gazeteci ve protestoculara ateş etti

Haite'de bir senatör, protesto eylemi düzenleyen göstericilere ve soru sormak isteyen gazetecilere kurşun sıktı.

24 Eylül 2019 Salı 20:26 - Son Güncelleme 24 Eylül 2019 Salı 20:28

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