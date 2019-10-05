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Kuvvetli Sağanak Yağışlı
Yaşam

Dünyanın en büyük kazanı Kazakistan'da sergileniyor

Dünyanın en büyük kazanı Taykazan'ın, Rusya'dan Kazakistan'a geri götürülüşünün 30'ncu yıl dönümü nedeniyle Türkistan'da etkinlikler düzenleniyor.

05 Ekim 2019 Cumartesi 16:11 - Son Güncelleme 05 Ekim 2019 Cumartesi 16:12

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