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02.10.2019 - 21:23
Yalçın Akdoğan, AK Parti Genel Başkan Danışmanı oldu
02.10.2019 - 20:04
TSK ve MİT'ten ortak operasyon: 5 terörist etkisiz hale getirildi
02.10.2019 - 19:41
Gümrük Kanununda değişiklik teklifi komisyonda kabul edildi
02.10.2019 - 19:25
Diyarbakır'da etkisiz hale getirilen teröristin Gri Liste'de arandığı ortaya çıktı
02.10.2019 - 19:08
Pençe Harekatları'nda toplam 129 terörist etkisiz hale getirildi
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Türkiye
Dünya şampiyonu Kayaalp memleketinde coşkuyla karşılandı
Dördüncü kez dünya şampiyonluğuna ulaşan milli güreşçi Rıza Kayaalp, memleketi Yozgat'ta mehteranla karşılandı.
02 Ekim 2019 Çarşamba 20:18 -
Son Güncelleme 02 Ekim 2019 Çarşamba 20:19
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