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Türkiye

Dünya şampiyonu Kayaalp memleketinde coşkuyla karşılandı

Dördüncü kez dünya şampiyonluğuna ulaşan milli güreşçi Rıza Kayaalp, memleketi Yozgat'ta mehteranla karşılandı.

02 Ekim 2019 Çarşamba 20:18 - Son Güncelleme 02 Ekim 2019 Çarşamba 20:19

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