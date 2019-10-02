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Türkiye

Depremde hasar gören İsmail Kocatürk Camii'nin minaresi yıkılacak

İstanbul'daki deprem sonrası Arnavutköy'de bir caminin minaresinde ağır hasar tespit edildi. İbadete kapatılan caminin minaresi yarın yıkılacak.

02 Ekim 2019 Çarşamba 17:08 - Son Güncelleme 02 Ekim 2019 Çarşamba 17:09

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