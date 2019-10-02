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Türkiye

Kendiliğinden hareket eden kamyon 9 aracı sürükledi

İzmir'in Bornova ilçesinde park halindeki kamyon aniden hareket edince önündeki 9 araca ve apartmana çarptıktan sonra durdu.

02 Ekim 2019 Çarşamba 10:24 - Son Güncelleme 02 Ekim 2019 Çarşamba 10:25

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