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Dünya

Dünya kasırga ve tayfunlarla savaşıyor

Dorian Kasırgası Kanada'da etkisini sürdürürken, Bahamalar'da yaralar sarılmaya çalışılıyor. Japonya'nın başkenti Tokyo'yu Faxai, Kore'yi de Lingling Tayfunu etkisi altına aldı.

09 Eylül 2019 Pazartesi 17:56 - Son Güncelleme 09 Eylül 2019 Pazartesi 17:57

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