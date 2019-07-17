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Türkiye

Drift yapan sürücü tehlike saçtı

Konya'da otomobille drift yapan sürücü, insan hayatını hiçe saydı. Sürücü drift esnasında, kaldırımda yürüyen vatandaşlara aldırmadı. Korku dolu anlar böyle görüntülendi.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 15:45 - Son Güncelleme 17 Temmuz 2019 Çarşamba 15:48

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