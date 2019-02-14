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Türkiye

Diyadin Kanyonu'nda 30 metrelik buz sarkıtlar

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde bulunan Diyadin Kanyonu, etrafını kaplayan beyaz örtü ve dev buz sarkıtlarıyla dikkat çekiyor.

12 Şubat 2019 Salı 12:02 - Son Güncelleme 12 Şubat 2019 Salı 12:02

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