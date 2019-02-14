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Çok Bulutlu
Sağlık

Diş protezinde 3 boyutlu devrim

3 boyutlu yazıcılar her alanda hayatımıza girmeye devam ediyor. Yazıcı ile basılan yeni diş ile dakikalar içinde hasarlı dişin yerine yenisi monte edilebiliyor.

13 Şubat 2019 Çarşamba 18:48 - Son Güncelleme 13 Şubat 2019 Çarşamba 18:48

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