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25.09.2019 - 16:48
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25.09.2019 - 14:55
31 Mart yerel seçimlerinde usulsüzlük iddiası
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Didim'de otomobil denize sürüklendi
Aydın'ın Didim ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı, bir otomobil denize sürüklendi.
25 Eylül 2019 Çarşamba 17:14 -
Son Güncelleme 25 Eylül 2019 Çarşamba 17:15
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