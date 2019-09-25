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Kuvvetli Sağanak Yağışlı
Türkiye

Atmaca füzesinin yeni test atışı başarıyla gerçekleşti

Türkiye'nin ilk deniz füzesi Atmaca'nın son test atışı başarıyla gerçekleştirildi.

25 Eylül 2019 Çarşamba 15:16 - Son Güncelleme 25 Eylül 2019 Çarşamba 15:21

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